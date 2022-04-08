華新科（2492）公告3月營收，隨著工作天數回復正常，單月營收回升至近七個月高點，達34.98億元，年減6.95％、月增23.64％；累計華新科第一季營收達97.56億元，為最近四個季度以來首見季增。

據華新科統計，首季營收為97.56億元，年減6.7％、季增8.23％。

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