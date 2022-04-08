華新科Q1營收97.56億 季增8.23％ 16:232022/04/08 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告3月營收，隨著工作天數回復正常，單月營收回升至近七個月高點，達34.98億元，年減6.95％、月增23.64％；累計華新科第一季營收達97.56億元，為最近四個季度以來首見季增。 據華新科統計，首季營收為97.56億元，年減6.7％、季增8.23％。 長榮鋼3月營收11.32億 月增22.77％ 健喬三月營收創歷史次高 年成長27％ #華新科 #季增 #月營收 #工作天數 #回復正常 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永裕：上海永裕塑膠員工確診 恐影響4月營收30％ 21:022022/04/07 財經 華宏3月營收9.67億 創近八年同期新高 13:132022/04/08 財經 晶技3月營收11.39億元 第二季營收可望季增5％以上 17:472022/04/07 財經 《通信網路》年增3成 智邦3月營收登高 15:492022/04/08 財經 瑞昱3月營收104.49億 創歷史新高 11:222022/04/08 財經 《半導體》景碩3月營收衝新高 Q1連4季攀峰優預期 07:572022/04/07 財經 《光電股》玉晶光3月營收雙增 偕Q1衝新高 07:582022/04/08 財經 不畏深圳封城 智邦3月營收仍寫下歷史新高 16:162022/04/08 財經 國巨3月營收106.25億 創新高 19:032022/04/07 財經 藥華藥3月營收1.32億元 美國子公司突破億元 10:372022/04/08 財經 國巨3月營收106.25億 創高 04:102022/04/08 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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