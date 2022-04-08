台北市8日新增54例本土確診，其中38例仍在疫調中，其餘16例已經找出感染源。副市長黃珊珊表示，台北這幾天酒店群聚感染嚴重，目前已召開跨局處會議，決定加強管理酒店員工名單，並每周檢查快篩結果。

黃珊珊指出，目前大家最關心的就是酒店群聚，截至8日已有20家酒店染疫，累計20人確診，分別是台北11例、外縣市9例，夜店相關的案例也新增了2例。疫調發現，雖然足跡分布於不同酒店，但其實都在樓上樓下相鄰樓層，因此「工作人員交叉感染」，現在已經要求商管處比對每家酒店名單，如果警方到場臨檢，發現不是員工卻在此出入逗留，將會開罰3000元至1萬5000元。

其他案例部分，小巨蛋演唱會新增2例確診，他們是一對夫妻，小孩讀內湖區國小，校園爆發群聚停課，爸媽被匡列採檢才驗出確診，已發出9240則簡訊通知，並居家隔離40人。

台北市議會的確診司機是外縣市案，4月6日有上班，但當天沒出車也沒跟議員接觸，已匡列12名同事，目前快篩都是陰性，居隔中。

監察院的3名公務車司機也是外縣市案，其中1位4月6日沒到班，另外2位有上班，目前已匡列3名監察委員、16名同辦公室員工。

各行政區確診分布。（北市衛生局提供）