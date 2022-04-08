本月6日總統蔡英文提出「新台灣防疫模式」，將持續以減災為目標，並採「重症清零，輕症有效控管」策略。對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金也說明，「新台灣防疫模式」有保存醫療量能、降低死亡和重症，以及建立群體免疫等3大重點，目標是在維持醫療量能的情況下，緩和進入與病毒共存的生活模式。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，新台灣防疫模式有3大重點，包括「保存醫療量能」、「降低死亡和重症」以及「建立群體免疫」，目標是在最大限度下，保持正常的生活與經濟活動，讓社會運作不會受到劇烈的衝擊，並漸進共存。

ICU醫師陳志金透過陳其邁手繪的「防疫曲線圖」，解釋新台灣防疫模式。（翻攝自臉書粉專Icu醫生陳志金）

陳志金也貼出高雄市長陳其邁手繪的「防疫曲線圖」解釋，他國在疫情爆發、確診個案飆升的情況下選擇直接共存，導致醫療量能崩潰，進一步造成醫療資源短缺、醫護工作超載；而代表新台灣防疫模式的紫色區線，因是在顧及醫療資源量能的前提下，緩和進入共存，所以始終位於醫療量能閥值之下。

陳志金強調，為了避免醫療量能崩潰，還是要進行疫調、匡列等措施，不能讓確診人數爆衝上升，超過醫療負荷，並盡可能把確診人數與重症人數，壓低在醫療體系可以負荷的範圍之內，「這很不容易，需要全民一心，也需要縣市首長的配合。」