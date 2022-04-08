1名女網友在《靠北婆婆2.0》求解，表示與公婆同居16年，想要搬大一點的房子，不料被婆婆發現後，婆婆竟說要和公公一起搬過去，引起原PO不滿，發文詢問網友「公婆跟老公都沒出一毛錢，要如何拒絕他們的要求？」貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團《靠北婆婆2.0》貼文，自從她結婚後就與公婆同住有16年，但礙於家中空間小，2個小孩至今都還是睡在同一個房間中，近來打算買新屋搬出去住，不料被婆婆發現後竟然要求要和公公一起搬過去，原PO憤怒表示，買房時男方家完全沒有出一毛錢，包含自己老公，發文詢問網友們該如何拒絕婆婆的要求？

網友們看到後紛紛留言：「這種就是要直接拒絕，不然他們都認為理所當然應該的」、「妳說我問問看我爸媽」、「叫小孩用很開心的口吻跟公婆說，阿公、阿罵我們終於可以有自己的房間了」、「就說已經跟你們住16年了，接下來16年老娘要跟我爸媽住」、「想要小家庭生活，要不然你們買房搬出去，我就不搬了」。

其中1名網友建議原PO勇敢說不，「直接拒絕，黑就黑，說房間剛好，如果說可以買大點就說錢不夠，如果說小孩可以睡一間這樣就有房間那你就說就是要給小孩一人一間才買房，買了房還不能一人一間那買房的意義在哪？阿如果再不行，就直接說我就是不想跟你們住才買房，重點老公在幹嘛」。