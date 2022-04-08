三年前倒閉的遠東航空，破產停飛後依然占用松山機場台北國際航空站機庫，民航局為此向遠航提告追討自合約到期後2020年4月1日至2021年12月15日的逾期違約金。台北地院審理後，扣除遠航剩餘押金，判決遠航應賠償民航局8368萬806元；若繼續占用機庫，將自2021月12年16日起，收取每日14萬4572元使用費。可上訴。

2019年12月12日，遠航突然宣布因長期虧損、資金籌措困難，自隔日起全面停飛。2020年1月31日，遠航被交通部正式廢止營運許可並收回航權，確定復飛無望，遠航於是向民航局台北國際航空站租用機庫用來停放飛機、當辦公室及維修工場，但合約在同年3月31日終止後，遠航始終未將機庫清空歸還。

經民航局提告，遠航反控該機庫已使用60多年，公司被停飛也是民航局所致，2021年1月曾表示欲歸還機庫，卻遭對方拒絕，進而強討違約金，且相關違約金計算過高。

法官審理後認為，雙方合約中對於逾期加計10％違約金並未過高，遠航被民航局廢止運輸業許可及收回航權，也與租約無關，因此扣除遠航放在民航局剩餘的653萬餘元押金後，判決應給付8368萬806元；且若未歸還機庫，民航局將可自2021月12年16日起收取每日14萬4572元使用費。