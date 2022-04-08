原本周末率團出訪亞洲的美國眾議院議長裴洛西，確診感染新冠病毒，延後到亞洲和台灣訪問的行程。中國外交部發言人趙立堅表示，對裴洛西感染新冠肺炎表示慰問，希望她早日康復，不過裴洛西應該做的不是推遲訪問台灣，而是立即取消訪問，中方已就裴洛西訪問台灣表達明確的立場，中方官員亦對美方進行嚴正交涉。
中國駐美大使館表示，使館及中國駐美大使秦剛連日來已經向美國國會和行政部門提出嚴正交涉，並表明中方嚴正立場，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。
原本周末率團出訪亞洲的美國眾議院議長裴洛西，確診感染新冠病毒，延後到亞洲和台灣訪問的行程。中國外交部發言人趙立堅表示，對裴洛西感染新冠肺炎表示慰問，希望她早日康復，不過裴洛西應該做的不是推遲訪問台灣，而是立即取消訪問，中方已就裴洛西訪問台灣表達明確的立場，中方官員亦對美方進行嚴正交涉。
中國駐美大使館表示，使館及中國駐美大使秦剛連日來已經向美國國會和行政部門提出嚴正交涉，並表明中方嚴正立場，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。
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