家畜所在竹東鎮大鄉里某民宅查獲非法繁殖及買賣品種貓。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

家畜所會同警方到竹東鎮大鄉里某民宅查獲非法繁殖及買賣品種貓的業者。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣家畜疾病防治所接獲檢舉，8日在竹東鎮大鄉里民宅查獲非法繁殖品種貓，發現聶姓民眾涉及非法繁殖及買賣，並且未對寵物施打狂犬病預防注射，致使貓死亡及棄養，將現場23隻品種貓沒入，違反行政法部分將依法裁處，刑責部分將移送警方查辦。

家畜所指出，近日接獲多起染病布偶貓遭棄養案件，在竹東分局警方協助下，經由車牌、就醫紀錄及相關足跡，循線發現棄養者住在竹東鎮大鄉里。

家畜所8日會同警方至前述民宅查核，發現聶姓民眾非法繁殖寵物及買賣，現場查獲布偶貓及英國短毛貓等品種犬貓共23隻（其中1隻已死亡），依法全部沒入。

家畜所表示，本案當事人未經主管機關許可從事特定寵物繁殖及買賣，已違反動保法第22條第1項規定，將依同法第25-2條第1項規定裁處10萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，聶姓民眾故意棄養染病貓致死部分，將依動保法第25條第1項規定，蒐集相關事證後移送警方繼續查辦，另本案涉及棄養及未依規定施打狂犬病等多項違規，將待事證確認後加重處分。

家畜所呼籲從事犬貓繁殖、買賣或寄養業務，務必依規定申請特定寵物業許可證，由於罰責極重，業者切莫心存僥倖，民眾在選擇寵物業者時，應向選擇合法寵物業者，才能確保自身權益保障動物福祉。