新竹縣家畜疾病防治所接獲檢舉，8日在竹東鎮大鄉里民宅查獲非法繁殖品種貓，發現聶姓民眾涉及非法繁殖及買賣，並且未對寵物施打狂犬病預防注射，致使貓死亡及棄養，將現場23隻品種貓沒入，違反行政法部分將依法裁處，刑責部分將移送警方查辦。
家畜所指出，近日接獲多起染病布偶貓遭棄養案件，在竹東分局警方協助下，經由車牌、就醫紀錄及相關足跡，循線發現棄養者住在竹東鎮大鄉里。
家畜所8日會同警方至前述民宅查核，發現聶姓民眾非法繁殖寵物及買賣，現場查獲布偶貓及英國短毛貓等品種犬貓共23隻（其中1隻已死亡），依法全部沒入。
家畜所表示，本案當事人未經主管機關許可從事特定寵物繁殖及買賣，已違反動保法第22條第1項規定，將依同法第25-2條第1項規定裁處10萬元以上300萬元以下罰鍰。
另外，聶姓民眾故意棄養染病貓致死部分，將依動保法第25條第1項規定，蒐集相關事證後移送警方繼續查辦，另本案涉及棄養及未依規定施打狂犬病等多項違規，將待事證確認後加重處分。
家畜所呼籲從事犬貓繁殖、買賣或寄養業務，務必依規定申請特定寵物業許可證，由於罰責極重，業者切莫心存僥倖，民眾在選擇寵物業者時，應向選擇合法寵物業者，才能確保自身權益保障動物福祉。
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