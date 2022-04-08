賈永婕今（8日）出席鐵人三項10周年記者會，談到好友大S在上月閃婚嫁給舊愛具俊曄，賈永婕表示相當祝福他們，「真的很替他們開心」，她表示自己事前完全不知道這件事，看到新聞的當下也是很震驚，隨後馬上傳訊息獻上祝福，「真的很替她開心，只能說她真的很幸福、很開心，她自己也意想不到人生會這樣變化。」

至於今晚是否會去欣賞好友大S老公具俊曄在夜店的DJ秀，她笑說自己不會去，她表示目前還沒跟具俊曄見面，大家最關心的姐妹淘聚會日期定了嗎？她則不願回答，笑說：「不要告訴你們，這我不能跟你們說。」相當保護好友、好姐妹的新婚生活。

另外，賈永婕老公下月將過50歲生日，目前正在積極練唱，「他默默在準備他的個人演唱會，不是應該我先開唱嗎？」至於禮物的部分，賈永婕表示老公物慾很低，沒有特別想要的東西，「他最想要的，應該是老婆不要隨便發脾氣就好。」

問及結婚20年裡，老公有沒有什麼寵妻招數，賈永婕害羞地透露兩人常在家裡玩「躲貓貓」，他表示老公每天下班回家從一進門就開始大喊「老婆、老婆」，某天她就突發奇想的躲在衣櫃裡用衣物擋在身體，「他找到我不小心噗哧，就把我從衣櫥抓出來。」沒想到，老公後來故意躲起來，整個人沒有穿衣服，趴平在地上，「他正在洗澡，然後聽到我回來就想說要鬧我，來不及穿衣服就只好全裸躺在地上。」她當下也大虧老公：「白痴躲這樣」。