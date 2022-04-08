本土疫情燒進校園，台北市超過8000名師生停課，北市府昨宣布暫緩校外教學、畢業旅行等跨校大型活動，引發學生怨言。對此，台北市長柯文哲今在防疫記者會上致歉，坦言他希望社會經濟能正常發展，未牽涉到經濟活動的部分會先處理，也透露校園管制將持續到4月15日。

針對北市校園活動暫緩辦理，柯文哲上午在臉書上寫下，這兩天有很多同學寫信跟他反映，說取消畢業旅行很難過，他也感到很抱歉，但希望同學們體諒，因為許多人現在都不眠不休地為防疫努力著，「這是非常時期，有很多不得已的決定。」

對此，媒體詢問柯文哲，暫緩畢旅、校外教學辦理會持續什麼時候，也有學生質疑像是天后張惠妹演唱會、全中運都照常舉行，為何學校活動就不行，是否有防疫雙標的情況。

柯文哲表示，疫情還在動態發展中，防疫鬆緊度需要在防疫和經濟之間取平衡，有人問說商業表演為何沒封鎖，但純粹以學理來講，吃飯的危險度最高，尚未限制餐廳飲食之前，當然不會限制風險更低的演唱會。

柯文哲說，他還是希望社會經濟可以正常發展，當校園活動被限制時學生可能會不爽，但對市府來說，商業活動的抑制還是盡量擺最後，比較沒有牽涉到經濟活動會先處理，但政策形成需要時間，市府的計畫觀察到4月15日，但之後要管制還放鬆，必須視疫情狀況而定。

柯文哲指出，大家很不喜歡明天的事情今年才做政策決定，但世界就是動態變化，這就是所謂的新常態，「你應變速度越快，心理上越能夠接受突然的變化，在未來時代你會有更強競爭力」他要跟各位同學抱歉，現階段管制先到觀察到4月15號，會提前宣布下一步怎麼做。