中磊(5388)3月營收月增加逾4成，創下單月歷史次高，累計第一季營收也為歷史同期新高，展望今年，看好疫情帶動的網路升級潮延續，中磊目前手中訂單已滿，預計今年長短料依舊是最大挑戰。

中磊3月營收為47.9億元、年成長41%、月成長28%，創下單月營收歷史次高紀錄；累計第一季營收達126.6億元，相較去年同期成長率達32%，單月及單季營收皆創同期營收新高紀錄。

中磊表示，疫情帶動全球頻寬基礎建設浪潮，高速網路鋪設與區域網路升級需求大起，企業、家用及個人之遠距新興應用及資訊傳輸需求暴增。中磊深耕新世代通訊核心技術，舉凡高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品陸續發酵。中磊目前今年訂單已經全都接滿了，一路看到2023年，惟目前半導體交期仍是52周，關鍵還是長短料問題。

同時，中磊優化全球布局，除北美及歐洲等原主力市場外，並積極拓展新興市場如東南亞、印度、拉丁美洲等。中磊長期深耕電信寬頻領域，積極投入前瞻技術研發，與全球客戶深度合作，電信直效行銷業務轉型效益顯現，整體營運成長可期。