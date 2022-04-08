港股周五低開，全日多時低走，午後緩步走揚，尾盤10分鐘轉為微幅上漲區間。

周五香港恆生指數收漲63.03點或0.29%，為21872.01點。國企股(H股)跌5.17點或0.07%，為7490.37點。

科技指數下跌1.15%，騰訊跌1.28%，阿里巴巴跌1.33%，嗶哩嗶哩跌7%。

美團一度大跌4.5%，收跌1.8%，報156.4港元。資料顯示，獨立董事沈南鵬上周四以平均每股153.8港元賣股，套現39億港元，持股比例減到4.21%。

黃金股漲5.48%，為領漲最多的板塊，山東黃金升7.59%。

煤炭股上揚3.13%，兗礦能源升3.5%，中煤能源升3.5%，中國神華升2.2%。歐盟禁止俄羅斯煤炭進口，市場預估煤炭價格將上揚，迎來市場榮景。

基建股上揚，中國中鐵升7.3%，中國鐵建升7.1%。債市在寬鬆政策下仍適合採取槓桿策略，銀行、基建、地產都是寬鬆貨幣策略下的受益方。