「2022第2屆育達觀休盃高中職專題競賽」決賽，日前在育達科大舉行。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

「2022第2屆育達觀休盃高中職專題競賽」決賽，日前在育達科大舉行。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

「2022第2屆育達觀休盃高中職專題競賽」決賽，日前在育達科大舉行，苗栗高商以「丫箱寶行銷策略與服務品質滿意度」獲得商業管理組第1名。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

「2022第2屆育達觀休盃高中職專題競賽」決賽，日前在育達科技大學盛大舉辦，來自全國高中職學校的代表同場競技，發揮創意，為學校爭取榮譽。比賽結果，觀光休閒組第1名為華南高商「木光之城三部曲」、觀光餐飲組第1名為明道中學「廢棄果皮大變身，探討百香果皮的運用」及商業管理組第1名苗栗高商「丫箱寶行銷策略與服務品質滿意度」等。

由育達科大所舉辦的專題競賽，依據參賽作品性質分為觀光休閒組、觀光餐飲組、商業管理組等，吸引來自全台各地高中職學生的作品參賽，經過初審委員審核各隊的報名資格與專題內容後，方得進入決賽，本次共有37隊進入決賽，競爭相當激烈！決賽採現場簡報，各組由三位評審委員聆聽簡報後，由參賽學生現場口頭答辯以決定分數。

育達科大校長黃榮鵬致詞時表示，很高興高中職老師和學生們，在疫情期間仍不辭遠道而來，展現在學校的學習成果。

經各參賽隊伍上台輪番簡報專題作品、回答提問後，在評審委員公正與謹慎的評分下，終於選出各組獲獎者。本次競賽選出各組前三名、優勝一名與佳作一名，其中，觀光休閒組第一名為華南高商「木光之城三部曲」、觀光餐飲組第一名為明道中學「廢棄果皮大變身，探討百香果皮的運用」及商業管理組第一名苗栗高商「丫箱寶行銷策略與服務品質滿意度」等。

獲獎隊伍除了每位同學得到獎狀一張，前三名隊伍依序可獲得獎金三千元、兩千元及一千五百元，優勝隊伍獎金一千元，佳作獎金五百元。

主辦的觀光休閒管理系李義祥主任表示，比賽過程中，多位帶隊的高中職師長對本校舉辦這項活動表達感謝，提供學生發揮的舞台，讓參賽選手能盡情展現學習成果與整合能力，來自全國各地的菁英相互交流，提升專業能力。