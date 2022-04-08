為彰顯三官大帝庇佑鄉里聖恩、鼓勵八德區清寒學子努力向學，桃園市八德三元宮8日舉行清寒獎助學金捐贈儀式，，往年邀集學生親自領獎，今年考量疫情改由鄰近15校的校長先代領。主委呂林小鳳表示，這次有344名弱勢學生獲獎，每人可得1200元獎助學金，總計頒發41萬2800元。

八德三元宮是八德最古老的宮廟，也是當地重要的信仰中心，除了富有歷史價值外，建築本身也相當有藝術水準，木雕由木雕名師葉金萬操刀，交趾陶由大師陳天乞親自製作、石雕則出自名師張火廣及張木成父子之手，建築特色十足，經公告為桃園市歷史建築。

主委呂林小鳳表示，八德三元宮長期鼓勵轄區學童努力向學，這次清寒獎助學金共有344名學子獲獎，每人可拿到1200元獎學金，總共頒發41萬2800元。

呂林小鳳指出，344名學子分屬15所學校，包含八德、大成、福豐國中、永豐中學，以及八德、瑞豐、廣興、大成、大勇、大忠、僑愛、茄苳、霄裡、大安、建國國小。受疫情影響，為落實防疫，8日由各校校長代領獎學金，返校後再各自頒發給學生。

呂林小鳳說，希望貧困弱勢學生在獎助學金的幫助下，學業成績及品格教育都能有所提升，將來事業有成後也能回饋鄉里，為八德發展盡一份心力。