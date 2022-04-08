鋼構大廠長榮鋼（2211）3月營收為11.32億元、月增22.77％、年減5,65％，累計合併營收為33.91億元、年增11.25％。

華新科Q1營收97.56億 季增8.23％
被動元件需求回溫 勤凱3月營收月增27％
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