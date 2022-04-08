南投縣府大樓將於4月中旬改建，縣長林明溱率局處長祈福。（廖志晃攝）

南投縣政府大樓在921震災後重建，辦公空間已不敷使用，縣府將斥資1.3億元進行改建，第1階段進行7樓增建工程，教育處移到地下2樓禮堂辦公；第2階段除大樓門面整修，B、C棟各增建1層建築，施工期間大門封閉，改由側門進出。

南投縣長林明溱8日與副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智，率各局處主管及工程包商、建築師，在縣府大門舉行祈福儀式，祈求工程順利平安；縣府大樓改建工程，將於4月15日動工，預定工期360日曆天。

林明溱表示，縣府辦公大樓使用迄今超過20年，除了教育處空間不敷使用，選委會、工策會都在圖書館借地辦公，衛生局及社勞處也因業務增加需要更多空間，完成此次改建後都能夠改善；原本頂樓的斜屋頂，將改造為可裝設太陽能板的空間，落實綠能節電政策。

林明溱表示，縣府大樓改建期間，各項為民服務措施不受工程影響；但在改建期間，縣府大門出入口封閉，改自後門的縣民廣場進出，B棟及C棟出入口不變，但可能依工程需要短期關閉，請洽公民眾務必依照指示路線行走，確保安全。

縣府為改善辦公環境，籌措1億5000萬元經費，實際決標金額1億3777萬元，進行縣政大樓增、改建工程。第1階段A棟7樓增建300坪，擴增教育處辦公空間，改建期間，教育處移到地下2樓禮堂辦公，專線電話及分機號碼不變；第2階段為縣政大樓外觀、前方車道及庭園改善，還有B棟4樓增建815坪，及C棟4樓增建220坪，完工後，辦公室的調配較有餘裕空間。