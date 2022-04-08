屏基傳出有護理師確診，院方緊急為院內醫護、患者及陪病家屬進行採檢。（屏基提供／林和生屏東傳真）

屏東縣政府8日公布7例本土確診個案及2例外縣市確診者足跡，其中屏東基督教醫院一名護理師一採陽性、二採轉陰，為求慎重起見，已將檢體再度送驗，屏基為此緊急停止門診一天，並全面篩檢員工及住院病人。

屏縣府衛生局長施丞貴表示，屏基門診護理師案號「26259」，連假結束後返回工作崗位，7日晚間身體不適，自覺發燒及腹痛，隨即暫停跟診並採檢，結果陽性確診。

疫調指出，該護理師於4月3日至7日間曾至傘兵黑輪、屏東夜市、全聯中正店及萬年店、鞋全家福屏東店及民生店、爭鮮復興店等地，已匡列9名接觸者採檢及居家隔離，35人自主健康管理。

至於護理師跟診的第2、3、5樓醫護及工作人員全數召回，在清晨6時30分前完成篩檢，其他該院人力則接續篩檢，以逐層篩檢方式掌握感染是否外擴，再決定後續處置。而住院病人轉出院則建議暫時多一天觀察時間，如有必要轉、出院，須PCR採檢陰性，並掌握去處。

但該名護理師二採呈現陰性，屏東縣副縣長吳麗雪表示，衛生局已將血清以最速件送至疾管署南區實驗室檢驗，但相關場域仍持續加強清消作業。

屏縣府同時公布其他確診者足跡並啟動清消，考量疫情持續延燒，吳麗雪指出，目前全縣北中南共有3家醫院篩檢站，加上琉球篩檢站持續開設，籲請與足跡重疊者前往篩檢，並請曾至相關場域民眾，自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀務必盡速就醫。