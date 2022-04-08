周五國際油價走高，但周線料將下跌約3%，主要原油消費國準備從緊急儲備中釋出2.4億桶石油，抵消了西方國家制裁將導致俄羅斯石油供應減少的擔憂。

目前布蘭特期油上漲1%，報每桶101.6美元。美國WTI期油上漲1.15%，為每桶97.13美元。

兩期油合約都料將連跌第二周，本周布蘭特期油周線估將收跌3.4%，而美國期油估周跌2.8%。

分析師表示，從5月到年底每日緊急釋油約100萬桶，短期內可能使油價漲勢受抑，但如果更多國家對俄羅斯實施制裁，將無法完全彌補失去的俄國石油供應。

國際能源署（IEA）成員國將在未來六個月釋出1.2億桶戰略儲油，其中美國將包辦6,000萬桶，而這部分將納入美國在3月時宣布的1.8億桶釋油計畫。這表示，這些國家總計將釋出2.4億桶石油。受此消息打擊，周三美國期油和布蘭特期油雙雙重挫逾5%，也都創下3月16日以來收盤新低，美國期油甚至跌破每桶100美元大關。

ANZ Research分析師出具報告指出，雖然這是自1980年建立戰略庫存以來規模最大的一次釋油，但它最終不會改變油市的基本面，還可能促使主要產油國延後進一步增產的計畫。

在中國需求放緩的不確定性升高和俄羅斯供油受阻之際，投資人也在密切關注油市基本面的變化。Haitong Futures分析師表示，只有時間才能給出明確答案。為了防堵疫情擴散，中國主要城市正實施嚴格的封控措施。