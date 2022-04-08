台中市公布台中市新增確診者及外縣市確診者公共足跡。（台中市政府提供）

台中市公布台中市新增確診者及外縣市確診者公共足跡。（台中市政府提供）

台中市8日又新增17處確診者足跡，包括台中金典酒店、廣三SOGO、牛角日本燒肉專門店、金典綠園道商場、7-11金典門市、新社區西月湖農園等多處，其中上周才因有台中婚宴確診者足跡而閉館清消的廣三SOGO、金典綠園道商場再次被波及。

台中市新增7位確診者，其中多位並無台中市公共足跡；而因到小琉球旅遊接觸到確診者的30多歲西屯男，4月2日至4日間與女友投宿到老闆確診的背包客旅店，6日遭匡列居家隔離，7日採檢確診。

他5日回到台中後活動足跡包含好佳亭自助美食、台灣第一味西屯店、優漾複合運動會館、維康醫療用品中港澄清店、何藥局中科店、7-11福茂門市。

其中造成新社家族11人中2人確診的北部個案25220足跡包括台中金典酒店、廣三SOGO、牛角日本燒肉專門店、金典綠園道商場、7-11金典門市、梧棲漁港內海產店、新社區西月湖農園。

另，麥當勞台中新大雅店、和欣客運弘光大學站等2處，也有出現外縣市確診者足跡，環保局在接獲通知後也已進行清消。