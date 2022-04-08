造紙大廠正隆（1904）在漲價效應＋新廠助攻的雙引擎加持下，8日公布今年第1季營收112.97億元，季減6％，但年增9.8％，創下歷年同期新高。

其中正隆3月營收40.8億元，年增5.4％，比2月大幅成長24.2％，衝上今年營收新高。

因應成本上漲，正隆去年發動兩波售價調漲，工紙價格每噸上調3,000元，去年底再發動新一波調漲，每噸調高約1,500元，漲價效應發酵；另外正隆前幾年斥資20億元加碼回台投資，在高雄燕巢打造智能紙器新廠，年產能約1.8億米平方米，去年底加入投產，同步推升營收衝高。

不過在獲利方面，正隆總經理張清標日前表示，過去一段時間原料、燃料價格雙漲，對正隆帶來不小的成本壓力。他分析，正隆最重要的原料廢紙，價格從去年初每噸大約165美元，到年底漲到308美元，漲幅超過八成；另外煤炭價格從去年初每噸90美元，到去年底翻倍漲到200美元，最近因為俄烏戰再漲到300美元。

原料＋燃料兩者合計占正隆成本比重超過八成，雖然正隆有調漲紙類產品售價，但跟不上成本上漲速度，接下來隨著第二季進入傳統旺季，正隆不排除視市場情況再度上調產品售價。正隆今年獲利能否隨營收同步攻高？還得觀察售價與成本之間的利差關係。