中信兄弟總教練林威助。（杜宜諳攝）

中信兄弟投手德保拉、呂彥青在季前身體都有些狀況，但目前已逐漸轉好，呂彥青7日在二軍先發出賽，總教練林威助表示，以投手教練的評估來看，目前呂彥青的進度會比德保拉再快一點，若是呂彥青在下周歸隊，也不排除從牛棚出發。

德保拉春訓時腰有些不適，沒能趕上開幕戰，但他5日二軍先發出賽5局，投55球僅被敲2安、無失分，另有1次三振。之前左肩有些不適的呂彥青則是昨天在二軍先發迎戰樂天桃猿，先發4局投出6次三振，被敲5支安打、失1分。

對於兩人的歸隊時間表，林威助表示，德保拉應該還會在二軍再出賽1場，呂彥青則是要等投手教練確認狀況，看是否還需要在二軍出賽1次，「有看他（呂彥青）昨天的比賽紀錄，感覺控球、變化球沒太大問題，接下來如果有一軍出賽的話，除了先發輪值以外再看看怎麼調整，目前呂彥青的調整狀況會比德保拉再快一點。」

目前兄弟先發輪值有泰迪、象魔力、鄭凱文，廖乙忠在昨天下二軍，今天先發輪值回到泰迪，明天交由象魔力先發，至於後天的先發預計交給本土投手，但「助總」笑說還要與教練團討論，僅透露是「3個字的」。

今天兄弟還拉上楊志龍上一軍，希望能增添牛棚戰力，林威助表示，楊志龍因為受傷休息了快2年，今年他春訓狀況不錯，觀察他對一軍比賽節奏、掌握度是否能成為可用之兵，「畢竟我們現在中繼是比較缺乏的。」