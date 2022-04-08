日常生活中，有些人看上去能言善辯，並且與人為善，就算權利受損也會想著要顧全大局，而忍氣吞聲。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座求生慾超強，因為不想得罪人，所以不僅很會看人臉色，也容易去討好別人。

▍巨蟹座

巨蟹座心思細膩，很在乎別人的看法，所以容易受到眾人的情緒影響，導致情緒起伏較大、個性比較敏感。事實上，巨蟹座沒有壞心思，只想要和大家開心的共處，所以不自覺就會去討好別人，說一些阿諛奉承的話，讓別人留下好印象。

▍天秤座

天秤座擁有很強的交際能力，為了能夠在工作上有好的發展，他們很會看人臉色，並且放低身段去討好對方，不會輕易得罪別人。而這也是天秤座維護關係的一種手段，就算有時候覺得委屈，他們也會選擇忍耐，不願意節外生枝、招惹是非。

▍雙魚座

為了在職場上能很好的生存下去，雙魚座不會輕易和別人發生爭執，因為他們認為，即便能力再好，人際關係太差，在職場上很難混下去。不過相較於工作，雙魚座更看重愛情，並且不惜討好自己的另一半，就怕失去一段感情。