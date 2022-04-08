1名婦人日前落入網路投資詐騙陷阱，前往頭份市1家銀行準備匯款60萬元至詐騙集團指定的帳戶，行員查覺有異，通報頭份警分局頭份所員警趕往關切，適時阻止婦人匯款上當。

頭份警分局是在日前接獲轄內某銀行人員報案指稱，有民眾疑遭詐騙案件，頭份所警員警員江柏寬、林鑫甫據報趕往處理，到達現場後發現有1名婦女正欲匯款60萬元至陌生帳戶，經上前了解，婦人向警方聲稱，因收到LINE網路訊息加入群組可獲利，才依指示前往銀行匯款，員警一聽便知是常見「假投資真詐財」詐騙手法，員警及行員不停向其勸說，婦女始打消匯款念頭，成功阻止領款，婦女非常感謝警方及銀行人員積極幫他保住積蓄。

頭份分局分局長張明盛表示，本案能順利阻詐成功，有賴銀行人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，並在此呼籲民眾呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率的投資標的必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠，且獲利來源不明或獲利率顯然不合理的情形，即是詐騙警訊，應立即撥打110或165反詐騙諮詢專線即時查證，切莫因貪圖高額獲利而掉落詐騙圈套。