連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2022年3月自結合併營收創1.56億元新高，較2月1.2億元成長達29.58％、較去年同期1.34億元成長達16.63％。累計首季合併營收4.31億元，較去年第四季4.27億元小增0.74％、較去年同期3.78億元成長達13.99％，亦創歷史新高。

揚秦表示，雖然首季普遍為早午餐產業淡季，但隨著疫情影響趨緩，以及「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌營運規模擴大，帶動首季營收淡季逆強、再創新高。執行長卓靖倫指出，「麥味登」及「炸雞大獅」店數成長，營運規模持續擴大，同步帶動商品銷售暢旺。

揚秦指出，「麥味登」2月新版菜單由總部依據銷售大數據進行結構調整，更符合消費趨勢，而「川味麻辣鐵板麵」及「眷村麻將鐵板麵」等中式早餐新商品也頗受好評。「炸雞大獅」推出的冷凍炸雞便利包「無骨雞腿塊」及「大獅雞排」在電商通路持續熱賣，亦增添營收動能。

展望後市，3月的2022台北國際連鎖加盟大展春季展結束後，緊接著台灣連鎖加盟創業大展高雄展今（8）日也在高雄展覽館盛大舉行，「麥味登」及「炸雞大獅」持續透過加盟展穩健地進行創業輔導並開拓市場。

揚秦表示，截至目前「麥味登」全台總店數已達864家，「炸雞大獅」海內外店數已突破73家。由於疫情對早午餐及外帶炸雞等產業影響較小，逐漸成為年輕加盟創業者的首選，更有利於揚秦未來展店布局規畫。