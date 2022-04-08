智泰科技贈送1182套AI模型訓練軟體給台中市31所高中職，台中市長盧秀燕(中右)代表受贈。（謝瓊雲攝）

高中職生AI扎根。推廣AI教育，培育國家AI應用人才，智泰科技8日下午捐贈超過1182套VisLab-AI模型訓練軟體，給台中市31所高中職學校，台中市長盧秀燕代表受贈，感謝智泰科技董事長許志青推廣人工智慧教育不遺餘力。

盧秀燕說，台中市年度總預算2000多億元，教育預算就占4成，市府大力投資教育，這次獲贈的AI軟體市價高達4.5億元，很感謝市議員陳廷秀居中牽線，讓有意發展AI教育的高中職學校主動登記申請，即可獲贈約40套軟體。

盧秀燕表示，AI跨域應用科技與生活息息相關，應用層面廣泛，目前仍蓬勃發展中，無論是智慧醫療、智慧交通或能源科技等，都是為提升生活便利與降低環境變遷帶來的挑戰，給市民更優質的城市生活。

她說，自己極重視學生教育，科技教育是市政發展的重要政策，希望產官學跨界合作，讓高中職師生透過最新的AI演算技術及介面，運用GPU（圖形處理器）學習與產業同步的AI科技，協助學生掌握產業趨勢，培養跨域整合能力。

許志青表示，智泰自主開發的這套VisLab-AI模型訓練套裝軟體教育版，透過簡單且可視化的操作介面，協助學生更容易了解AI人工智慧及減少程式語言學習的困難，對AI的訓練與應用有更好的實踐，未來將透過AI圖像辨識應用競賽，讓高中職的學生可瞭解產業實際需求，發揮創意以解決產業問題。

許志青表示，世界將邁入數位時代、數位生活，AI科技將人的智慧與經驗數位化，未來將攜手勤益科大、嶺東科大、中台科大、僑光科大及東海大學等5所大專院校，成立AI培訓中心，讓學界、產業界的專業人士，與大學教師、高中職教師一起交流研習，強化教師核心知能、培育種子師資，幫助高中職學生更快學習掌握AI的技術應用。