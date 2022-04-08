俄羅斯入侵烏克蘭涉屠殺平民引發國際憤慨，歐盟已驅逐200名以上俄國外交官，日本外務省今天宣布跟進，驅逐俄羅斯8名駐日外交官。

日本放送協會（NHK）報導，外務省發言人小野日子今天下午召開臨時記者會宣布此事。

讀賣新聞報導，外務次官森健良已召見俄羅斯駐日大使格魯金（Mikhail Galuzin），表明驅逐8名俄國外交官。

報導說，俄羅斯軍隊涉及在烏國首都基輔附近的布查鎮（Bucha）屠殺數百名平民，日本政府基於維也納條約，將俄國駐日外交官列為「不受歡迎人物」予以驅逐出境。