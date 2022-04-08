砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）3月營收揭曉、達18.48億元，年減7.08％，但小幅月增3.25％，今年第一季營收為55.63億元，季減22.92％，符合公司預期，年減幅度則為7.43％。此外，穩懋受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「11th Taiwan CEO Week」，將於4月11日登場。

展望第二季，據公司日前法說會所言，由於營收有8、9成與手機相關，惟目前能見度還看不到一整個季度，將待4月法說會再行說明。

穩懋第一季營收結果出爐，符合公司預期，然獲利表現卻堪憂。總管理服務處總經理陳舜平表示，目前看來，因4、5月需求相對弱，產能利用率下滑的速度與幅度大於預期，恐衝擊毛利率表現，對原先所預估的毛利率約mid-thirties（34～36％），坦承有壓力。

儘管短期營運遭遇逆風，但穩懋指出，5G、WiFi新世代來臨，加上新興應用多元發展，對未來成長仍深具信心。如在VCSEL（面射型雷射）方面，隨3D及近接感測應用擴大，穩懋在車用內部傳感產品已成功交付；穩懋積極開發磷化銦（InP），除了做為資料中心的重要角色外，對於Proximity（近接感測）、SWIR短波長紅外線、LiDAR（光達）等未來都有量產機會。

穩懋指出，2022年4G、5G並存，5G手機滲透率在2021年僅約10％，市場預估，今年可望達50％，也代表Cellular PA（手機行動網路功率放大器）、Infra.（基礎建設）的成長空間大。

在WiFi方面，WiFi 6E將成為主要規格，接下來更將迎接WiFi 7世代，針對效能、頻率等要求，砷化鎵的地位無法取代，且多了一個頻段，實質晶圓使用也隨之增加，穩懋已針對所需相應技術積極發展中。