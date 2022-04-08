漢來美食（1268）今（8）日公告3月營收，單月營收為3.12億元，與上月相當，年增8.29％，單月創同期新高。

展望後市，在政府正常生活、積極防疫、穩健開放的呼籲下，漢來美食已經準備好與顧客共同迎接疫後時代的來臨，4、5月正好都有連續假期，加上國人重視的母親節，漢來美食盛大推出各式饗宴，要跟大家共享重要時刻。

首先登場是4/9-5/8漢來海港自助餐品牌系列餐廳一年一度的大型活動「甜點季」，今年特別以經典童話《愛麗絲夢遊仙境》為主題，打造歐式風味甜點盛宴，不但甜點吃到飽，在食材成本包含麵粉、奶油、肉類及海鮮等不斷上漲趨勢下，招牌高檔海鮮料理包含生蠔、甜蝦、握壽司等同樣規格不減，午晚餐期間都吃得到，保證讓顧客吃到最新鮮的海味。

為了呼應消費者的需求，緊接著5月的母親節餐期以及6月底為止的感恩謝師宴也同步提前開跑，全面開放預約訂位，讓大家不管是為了趕在4月底期限截止前使用振興五倍券，或是想要隆重歡度節日都可以馬上行動。

漢來美食旗下其他品牌餐廳也持續更新季節菜色並推出各式活動吸引消費者。台菜「安那居」的福氣滿滿豬腳麵線優惠；「翠園」的重量級澳洲大龍蝦海陸饗宴；「五梅先生」的集點兌換餐點活動；以及「漢來蔬食」周一到周五的每日精選菜餚。內用、外帶、組合餐、母親節優惠，全面動員提供漢來美食向來標榜的好食材及高CP值餐點。

漢來美食拓點和舊點改裝升級規劃目前仍同步進行中，工作重心主要投入在南港漢來飯店的大型開發案中，目前已進入內裝及產品設定階段，也因此今年其他的拓點腳步將會稍微放緩，規劃中的為一家中餐新品牌的開店計劃。