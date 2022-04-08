遭總統府回嗆「開口閉口都政治」 柯文哲：我都沒去戳中央了...

蔡英文總統日前在官邸舉行防疫會議，邀集衛福部長陳時中及綠營縣市首長到場，台北市長柯文哲酸「難道雙北沒疫情」，卻遭總統府發言人張惇涵反批「心中有政治，才開口閉口都政治」。對此，柯文哲今日笑說，台灣疫情戰況緊急，還講一堆幹什麼，沒必要。

對於外界質疑防疫會議與會首長分顏色，總統府發言人張惇涵今表示，桃園跟高雄都是國門，2位市長除要守國門，也要鄰近支援其他縣市，被總統徵詢無可厚非，他也嗆柯文哲，酸說只有心中有政治、有選舉的人，才會開口閉口都是政治跟選舉。

對於自己沒受邀參與防疫會議，柯文哲今在防疫記者會上表示，自己不需要人家關愛的眼神，可以做的都會做，還說他們也不一定在討論疫情，比較善意的解釋是在討論選舉。他也疑惑，自己都沒有去戳中央，為何自己來講這個，「都已經戰況緊急了，還講一堆幹什麼，沒必要。」

此外，本土疫情未解，中央啟動「新台灣防疫模式」，持續以減災為目標，行政院長蘇貞昌也強調未來不會追求全面清零，也不會放任病毒肆虐。柯文哲則說，重點不是名字而是內容，「所以什麼『類』的就算了」，但過去這一年來聽太多新名字，又不是教科書的名字他聽了很不習慣，什麼矯正回歸、類普篩，那都沒必要。

柯文說哲說，簡單講就是，如何以最低社會成本與病毒共存，反而大家聽得懂，現在什麼重症、清零講一大堆，聽嘸，別再糾結名詞了。