後龍分駐所員警陪同老翁赴銀行存回現款。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗縣後龍鎮的1名7旬老翁，日前接獲詐騙集團來電，聲稱老翁犯罪須交付提款卡和現金給對方監管，老翁覺得不對，隨到後龍分駐所向員警查證後，證實是騙局一場，感謝警方協助避免他上當。

日前，1名七旬老翁神色慌張地走進竹南警分局後龍分駐所，向員警表示，先前他接獲不明人士來電，聲稱他犯了罪，必須馬上交錢和提款卡給對方監管。老翁並指對方自稱是檢察官，稱老翁為「與詐騙集團掛勾人士」，如果要保全帳戶內金額，就需先將100萬元交予對方封存，以避免遭查封。

員警一聽，立即斷定這是詐騙，老翁也向員警表明：「他想想不對啊，他又沒有做什麼壞事，乾脆來派出所找警察詢問才穩妥」，原來老翁已出門準備交付金錢，但他後來想想不妥，才選擇先到後龍分駐所向警察諮詢，在員警篤定回答是詐騙手法後，老翁方安了心，成功保住辛苦積蓄，沒讓詐騙集團得逞。

老翁聽完後還拍自己的腦袋說：「我笨蛋阿，真的有夠糊塗」，其實能懸崖勒馬，對電話中的假檢察官保持質疑的態度，選擇親自詢問真正的警察，不輕易交付金錢，最後成功保住財產，老翁一點都不糊塗。而熱心的員警們，為了確保身懷巨款的老翁安全，堅持護送老翁返回銀行，將100萬元存回老翁帳戶內，讓老翁深受感動，肯定員警們的積極表現，並頻頻致謝。