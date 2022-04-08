瑞基（4171）8日公告，3月合併營收7479萬元，年減19.29％；1-3月累計營收2.36億，較去年同期成長1.35％。
瑞基表示，新冠檢測產品，3月已恢復正常出貨，月底因台灣Omicron疫情逐漸升溫，該公司積極備貨以因應需求。而國外新冠市場持續穩定出貨，國際認證亦持續進行中。
目前Omicron歐美疫情逐步穩定，東北亞疫情較為緊張。瑞基除持續發展人病市場之外，亦加強國際畜產市場推廣力道，同時積極拓展新應用通路，創造新市場，為營運發展帶來正面效益。
瑞基（4171）8日公告，3月合併營收7479萬元，年減19.29％；1-3月累計營收2.36億，較去年同期成長1.35％。
瑞基表示，新冠檢測產品，3月已恢復正常出貨，月底因台灣Omicron疫情逐漸升溫，該公司積極備貨以因應需求。而國外新冠市場持續穩定出貨，國際認證亦持續進行中。
目前Omicron歐美疫情逐步穩定，東北亞疫情較為緊張。瑞基除持續發展人病市場之外，亦加強國際畜產市場推廣力道，同時積極拓展新應用通路，創造新市場，為營運發展帶來正面效益。
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