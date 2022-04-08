財政部統計處8日公布3月進出口統計，受惠於全球經濟復甦、新興科技應用商機升溫等因素，3月出口規模為435億美元，順利突破歷史高點（415.7億美元），另3月出口年增率21.3％，達陣連21紅正成長。

另今年首季出口規模為1,209.3億美元、年增率約23.5％，較主計總處預測更佳。

財政部統計處指出，受惠於全球經濟復甦、新興科技應用商機升溫、晶圓代工產品與原物料價格提高、市場缺工缺料逐步舒緩，還有遞延出貨等五大因素挹注出口，我國出口已締造連21紅，為台灣史上第二長周期，僅次於金融海嘯後的2010年11月～2012年12月連續26個月正成長紀錄。

按主計總處預測，我國今年單季出口規模破千億元將成為新常態，2022年第一季至第四季出口規模依序為1,158億美元、1,189億美元、1,256億美元、1,294億美元，每季出口年增率依序為18.3％、9.1％、7.2％、5.7％。另主計總處也預估，2022全年出口規模上看4,896億美元，年增9.7％。