美食-KY（2723）自結三月份合併營收，儘管大陸短期間受到疫情干擾而下滑，但美國市場維持強勢成長，帶動合併營收站穩新台幣16億元以上。與一、二月份合計，今年第一季自結營收達48.5億元，與去年同期相較，略減0.4％。

法人指出，美食-KY今年一、二月合併營收原已揮別疫情，重返成長；但大陸市場三月份受到傳染力高的Omicron病毒影響，一時間營收動能難免受到影響，待疫情受控或是疫苗有所突破，當地營收可望隨民生消費快速回升。反觀北美市場，門市業績維持高檔，法人推估，三月份已經是連續第13個月繳出營收雙位數年增，除了在今年貢獻重要的合併營收動能，更預期明、後年美食-KY將在北美積極展店，加速成長，進一步提升來自世界最大消費市場的營收占比。

在美國市場，受到嚴重通膨的影響，消費者信心指數持續下探，三月份來到十年新低。即便如此，當地85？C買氣依舊，三月份門市的日均來客數跳升至兩年來的新高。加上持續維持在高檔的客單價，法人推估，美食-KY三月份的北美營收不只比疫情前（2019年）的同期成長，甚至改寫單月份歷史新高。因此，法人認為，儘管近期亞州各地不約而同出現Covid確診人數增加的挑戰，隨著疫苗以及防疫概念的與時俱進，「與Covid共存」將成為多數國家普遍作法，民生消費可望穩健復甦，有利美食-KY度過短期亂流後，站回成長軌道。