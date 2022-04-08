侯佩岑透露將與大S、具俊曄見面。（羅永銘攝）

侯佩岑形容大S、具俊曄的浪漫故事是連電影都寫不出的劇情。（羅永銘攝）

侯佩岑今（8日）出席保健品牌活動，直呼大S與具俊曄閃婚是連電影都寫不出來的浪漫劇情，她表示一直都有跟大S保持聯繫，目前還沒有跟具俊曄見面，至於今晚是否會現身夜店欣賞具俊曄的DJ表演，「沒有沒有，希望歐巴保重身體。」何時才會跟大S、具俊曄夫妻檔見面，她僅笑說：「會安排。」

聽聞具俊曄將在5月離台前往紐約，侯佩岑表示「有啦，都有在安排，在他回去之前會看一下」，意指一定會在具俊曄離台前見面。學生時期有沒有迷戀過「酷龍」，她笑說：「我不能說是粉絲，但當然知道他，不能說小時候啦，但真的就是知道他是誰，很酷、很有性格、很man！」

是不是早就知道兩人戀愛的事？侯佩岑表示兩人登記結婚的事，自己也是跟大家同時間知道，相較兩人結婚的喜訊，侯佩岑坦言自己比較關心大S的心情，「我比較關心她心裡有沒有真的感覺到安心、安定、舒服、幸福，做姐妹的如果知道她是開心的， 她的狀態都非常好，那我就會很替她祝福。」表示戀人不見得是不愛了才分開，有時候是因為時間、空間的關係，如果到頭來有緣分走在一起，也是一件應該被祝福的事。

談到日漸嚴重的新冠疫情，表示會盡量待在家少出門，她也表示2個小孩個性像她比較宅，喜歡在家玩桌遊、看書，老公則是會帶小孩到人間稀少的海邊看海、看大自然，或者是開車兜風，避免一直在家看3C產品。另外，侯佩岑也計劃將在下半年推出童書，目前文稿已經完成，就等插畫家繪製配圖。