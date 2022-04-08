荷商安智銀行（ING）香港分行最新發表的評論稱，假如上海的封城措施只在整個4月持續，估計上海的GDP將損失6%，並對全國GDP將帶來2%的損失。該行並將中國今年第2季的GDP按年增長預測，由原來的5%降至4%，2022年全年預測則由4.8%調低至4.6%。

《路透》引述安智銀行大中華首席經濟師彭藹嬈撰寫的評論指出，假設上海市的大部分地區都會出現陽性病例，並且病毒檢測將於本月大部分時間持續，這將意味著月內大部分的經濟活動將會消失，工廠無法正常運作。至於辦公室工作，尤其是金融行業的雇員則應沒問題，因為大多數員工可以在家工作，但不確定他們是否可以在隔離設施中如常工作，因為網絡連接可能較差。

此外，由於上海當局的防病毒擴散措施非常嚴格，一人感染可能會影響整家工廠的人員。碼頭方面，如發現一人感染，港口亦會暫停運作進行消毒。

不過，報導說，安智銀行也預料地方政府及中央應會出台一些紓緩及刺激措施，應可為GDP帶來約1-1.5%的提振。但該行補充，措施出台的時機至關重要，因現時當局會出台什麼措施尚不清楚，需要先看到實施情況，然後才能充分評估影響。但該行相信，中央政府的措施，例如出口退稅，不會很快出台。

該行預期，中國央行於第二季將定向降準50個基點以支持中小企業；另外，倘人行降息，預計幅度為20個基點。