英國博物學家，以進化論享譽全球的查爾斯．達爾文，20多年前從劍橋大學圖書館被竊的兩本筆記本，近日被神秘地以「復活節禮物」歸還給圖書館，圖書館館長潔西卡．加德納在欣喜之餘，也宣告今年7月這兩本失而復得的筆記本將公開展出。

「圖書館管理員，復活節快樂」今年3月9日，劍橋大學圖書館館長辦公室外，一個粉紅色的禮品袋，署名「X」的小盒，打開來才發現正是自2001年從庫房中取出拍照後失蹤的達爾文筆記本，這兩本筆記本一開始因拍攝後未歸還，以為在館藏的1000萬冊圖書、 手稿中被放錯了位置，但遍尋不著多年後，才在2020年正式對外宣告遺失。

兩本寫滿了手跡的筆記本，估計裝訂於1830年代後期，其中一本有著達爾文1837年繪製的「生命之樹」畫作，用以解釋他的進化論的基本樹形草圖，也成為他的開創性著作《物種起源》的基礎。「它們是整個科學史上最傑出的文獻之一」劍橋大學歷史和科學哲學名譽教授吉姆．塞科德如是說。

筆記本失而復得，初估兩本筆記本市值高達數百萬英鎊，劍橋大學圖書館也隨即通知了警方，而後專家團隊也向警方證實了筆記本的真實性。因達爾文習慣在筆記本中使用不同的墨水，例如在「生命之樹」頁面上，既有棕色也有灰色墨水，因而評估「很難偽造」。

為了感謝全球為尋找丟失筆記本的努力，劍橋大學圖書館將從7月開始展示這些筆記本，作為「達爾文對話」展的一部分，除了筆記本，展出內容另有達爾文的書信，他在一生中書寫並收到超過1萬5000封信，這樣的通訊密度也可發現他並不是孤獨的理論家，他的研究正是透過這些書信，在公眾、專家和19世紀知名人物間傳達而聞名。