高雄市社會局在長青學苑，邀請台灣資深整形外科曹賜斌醫師前往專題講演「瘦身?塑身?」健康講座，豐富的內容讓台下志工們聚精會神聽取相關醫療新知。曹賜斌醫師在演講中精彩又生動地灌輸正確的塑身及減肥觀念，才能活得健康又年輕，讓志工們上了寶貴的一課。長年從事公益演講活動的曹賜斌醫師，昨天是第三年度獲社會局邀請前往專題演講，由於每次的講題引人入勝，包括抗老化、整形整心等議題，故每次都引起參與者熱烈迴響。

曹醫師在演講中分析瘦身與塑身的差異性，指出瘦身係全身性肥胖，需要減肥才能恢復身材；而塑身係局部性肥胖，可透過抽脂方式改善。而肥胖是不健康及老化現象警訊，當人體開始過度堆積脂肪，就會使抗氧化能力變差，容易產生致命致癌的自由基毒素，引發心臟病、糖尿病、高血壓、中風及癌症等疾病。因此人到中年以後，脂肪代謝率變差，身材開始發福變胖，這正是老化及疾病開始的徵兆。

曹賜斌醫師並提供重要健康資訊，指出有創新的「五合一瘦身塑身新療法」，包括飲食控制－營養師、規律的運動－運動專家、心因性肥胖治療－心理醫師、三合一抽脂術－整形外科醫師、推脂按摩－醫學美療師等五項專家合治。在有效的交叉運用下，將能達到塑身兼瘦身的完全功效。現場有不少與會者踴躍發言，向曹賜斌醫師請益相關瘦身知識，令在場人士獲益良多，並了解瘦身與塑身的正確知訊，以求能實際運用在生活中，健康、年輕、又長壽。