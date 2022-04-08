民進黨高巿議員初選將於11日執行初選民調，前桃園巿議員王浩宇在桃園被罷免後轉戰高雄三民區，8日在臉書宣布，因高額提名可能造成黨內或友黨的夥伴無法當選，造成國民黨或其他黨席次增加，因已違背當初到高雄參選目的，所以決定退出選舉。

「衷心感謝，高雄人對浩宇的照顧」。王浩宇臉書表示，旅外台人無法歸國，高雄市的人口日前跌破270萬，選委會即將宣布議員整體席次從62席降為61席，減少的這一席確定在三民區。三民區應選席次，將從8席減少為7席。

他說，當初決定在三民區參選，是為了為民進黨爭取4＋1的過半關鍵席次。經昨晚最新民調評估，在席次減少過後，在民進黨高額提名下，無論浩宇最後初選通過與否，都很可能造成黨內或友黨的夥伴無法當選，甚至造成國民黨席次增加、時代力量或民眾黨意外當選，已違背當初到高雄參選的目的。

對於王浩宇提到的席次減少，高雄巿選委會指出，根據相關規定，直轄巿人口達200萬人有55席區域議員，每增加10萬人可多1席，最多到62席。高雄扣掉4席山地及平地原住民議員，本來就只有62席區域議員。

根據統計，截計今年3月底，高雄巿的總人口是273萬1782人，區域是269萬5497人，原住民則是3萬6285。區域人口確實已跌破270萬人，但選舉席次的基準點是在大選前6個月，以今年11月投票來說是5月底，會否確定少1席，以及在哪個選區減少，屆時才能知道，並非一定在三民區。