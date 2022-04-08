台灣COVID-19確診病例數不斷向上攀升，三能-KY(6671)下午舉行法說會時表示，雖然台灣疫情又起，但台灣經濟活動沒受到什麼影響，公司產業或異業結盟仍在推進，學校和高中職和學院培養人才都持續進行中，並沒有受到什麼影響。

三能財務長蕭凱峰指出，公司以往以烘培業為主，近兩年進入餐飲模具市場領域，2021年此部分營收年增75%，預期2022年將會持續成長。他說，三能也慢慢跨入咖啡市場，最近推出的一款模具，做出來的麵包可以直接注入咖啡，最後連麵包一起吃掉，獲得不少回響，未來電子商務也是發展的重點之一。

三能今年目標為返樸歸真，力行節能減碳，以往生產烘焙工具每年塑料使用約200噸，產生540噸二氧化碳的碳排，蕭凱峰說，現在旗下的產品使用環保的「塑木」原料，利用木屑粉、稻殼粉、牡礪粉、咖啡渣等原料，取代3~5成的塑化原料。

三能集團先前在兩岸電商的積極佈局持續發酵，在台灣市場於集團官網架設完竣，並且佈局完成蝦皮平台後，帶動整體電商業績成長；另大陸電商銷售業績目前表現也不錯。