連假結束、許多餐飲優惠不再，王品集團旗下情人約會首選餐廳「夏慕尼新榭鐵板燒」，推出「愛的密語送龍蝦」活動將在4/29結束，手機號碼有9、3、1任兩個數字的朋友，趕緊把握最後15天，帶著你最想的、最想你的人，一起到夏慕尼免費吃龍蝦。 「夏慕尼新榭鐵板燒」自3月推出為期兩個月愛的密語活動，只要手機號碼符合當月密語、即享免費龍蝦招待，4月份密語為「就想你」9、3、1，手機號碼有任兩個數字，平日到店消費兩客套餐、主廚就招待價值1,200元「波士頓龍蝦」一隻。活動推出後迴響熱烈，3月共送出1.3萬隻龍蝦、並帶動平日來客成長近三成，品牌期待透過活動讓大家不必等節日才表白，在平日也能好好說愛。(活動規範請依品牌公告為主)

母親節王品集團中餐品牌:莆田、享鴨、丰禾，推出三款以時下流行的”撩”語錄為設計的母親節賀卡，例如: 「神木再神、也沒有老母神」、「今天不當媽寶、讓媽飽」、「我的MOM、總是讓大家WOW」等，用幽默又不尷尬的表白，幫大家傳遞手寫的溫度。4/8～5/3到全台莆田、享鴨 、丰禾門市不必消費就能跟店家免費索取，寫完投入餐廳櫃檯郵筒，就免費幫客人寄送到媽媽手中。

另外，母親節還沒想到要給媽媽什麼驚喜，那就讓王品中餐三品牌幫您用佳餚告白，於限定日期:4/30、5/1、5/7、5/8帶媽媽到店消費，即招待撩媽菜色一份:莆田-芋心甜塔/荔枝餅花束；享鴨-梅子雞球寶盒/片鴨甜筒；丰禾-鳳蝦甜筒/桂花蜜芋甜塔(招待菜色依現場隨機供應為主)。5/1~5/8至莆田/享鴨/丰禾/來滋全台門市內用/外帶消費，每筆消費皆贈「撩媽好菜通行券」乙份（數量有限、送完為止）。