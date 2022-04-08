三五族廠英特磊IET-KY（4971）3月營收7,837.6萬元，繳出雙率雙增佳績，月增13.33％、年增54.86％，第一季營收達2.20億元，年增44.76％，若以美元計算，年成長幅度則達46.69％，公司表示，除了營運穩健成長外，匯率回升對台幣計算營收有正面影響。

英特磊指出，2022年整體營運持續以磷化銦（InP）為主力，應用如高頻光纖網路、資料庫、資料傳遞應用、5G基建等，目前PIN（光接收器）磊晶片、高速量測HBT（異質結雙極電晶體）量產訂單滿手，上半年訂單明朗，加上其它產品線目前看來都維持正常，公司對2022年持續樂觀以待，可望持續成長。

隨5G、光通、車用市場升溫，且國防訂單穩定，法人預估，英特磊2022年整體營收可望呈現雙位數成長。同時，較高毛利率的高頻量測、國防訂單比重提高，則有助毛利率提升，拉抬獲利表現。