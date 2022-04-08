（Uber Eats「優市」推出夜貓專區，網羅深夜熱賣商品，方便一鍵下訂。 (圖／Uber Eats提供)白天點餐飲或是生鮮日用品外送早已經是消費者的生活日常，Uber Eats 進一步發現深夜到清晨時段的外送消費在今年的第一季比去年同期成長 6 成多，因此今（7）日宣布擴大 24 小時外送服務，攜手全聯福利中心、家樂福、統一超商7-ELEVEN、小北百貨商家合作夥伴，以及 Uber Eats 「優市」在 Uber Eats App 上推出「夜貓專區」，網羅深夜時段熱賣商品，方便夜貓族一鍵下訂，搶攻半夜外送新商機。滷肉飯、鹹酥雞、甜不辣、鍋貼等台式料理一直是 Uber Eats 上的熱門美食，而統計Uber Eats 上各零售通路的深夜五大熱門零嘴排行榜，發現也被百元台式解饞零食攻佔，包含茶葉蛋、北海鱈魚香絲、統一大布丁和科學麵，而搭配零食的最佳綠葉可口可樂也上榜！五項通通點上桌，不失為半夜追劇、看球賽的最佳良伴。統計非食品類別的熱門商品，衛生紙、免洗褲、75%酒精液、衛生套、牙刷等「個人衛生清潔用品」成為夜貓子不買不快的商品，而免洗褲訂購更是超越了衛生套。Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示：深夜時段外送大有可為，從咖啡、回溫即食品、電蚊香、燈泡到家庭清潔用品都有人點購。因此我們與全聯、家樂福、統一超商7-ELEVEN，以及小北百貨等商家合作夥伴擴大合作，目前已經有一半的生鮮日用品商家可以支援24小時外送，滿足任何時段、任何商品都能點到送到的即時需求。外送需求年年攀升，帶動零售打出全通路、全商品策略牌，讓白天、半夜不同的消費需求通通可以透過 Uber Eats 滿足！Uber Eats 分析外送消費數據，發現在超市、便利超商、家用百貨不同類型的白晝、半夜點購外送商品也大不同。小北百貨：全台 159 間小北百貨已經上線 Uber Eats，從滑鼠、鍵盤 3C電腦周邊、廚房家電、文具、家電線材、汽機車用品、食品雜貨，甚至是拜拜用的金紙與香都可以點購！3月底上線至今，白天最熱門商品為延長線、75%酒精液、洗衣膠囊；而晚上則大搬風，衛生紙和免洗褲成為熱銷品。即日起至4月26日，更提供歡慶上線63折優惠，讓需要購買洗衣精、牙膏、漱口水、醬油、衛生棉等日用品的消費者買到省到。統一超商7-ELEVEN：即食食品、餅乾零食、飲品是全時段的需求。一到半夜，小份量即食的微波商品如小香腸、雞翅、雞塊，以及泡麵需求明顯上升，也帶動紅茶、奶茶、氣泡飲的購買量。此外，CITY CAFE 在半夜同樣熱賣，半夜還需要工作或是不眠不休活動的夜貓注入新能量。夜貓族最愛的銷魂泡麵口味偏重，包含來一客杯麵鮮蝦魚板風味、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、韓國農心辛香菇杯麵、大乾麵地獄辣椒風味桶，以及維力炸醬麵重量碗為五大最熱門的泡麵。全台已經有上千間統一超商7-ELEVEN全天候支援 Uber Eats 外送。全聯福利中心：白天熱門商品主要為家庭自煮與日用需求，新鮮水果、青菜、鮮奶、蛋類、各式肉品都是長青熱門商品；轉入半夜，即食類商品如優格、泡麵、堅果，以及各種品牌的水的銷量排名都上升，而奇異果則是不管晝夜都是熱銷商品第一名。家樂福：居家料理的常備商品全時段熱銷，家庭號鮮乳、清雞胸肉、有機金針菇，不論在白天或夜晚點購量皆高。深夜時段消費者則有兩大需求，分別為刻苦熬夜族及派對族，熬夜產品包含濃茶、咖啡、泡麵、提神飲料等，而派對族則偏好零食、汽水等產品。全台共175間家樂福門市與 Uber Eats 合作，其中超過 4 成門市設有「夜來夜好玩」外送專區。當城市被睡意籠罩，還有一群人愈夜愈活躍，為搶攻這些半夜三更消費新族群，Uber Eats 攜手小北百貨、統一超商7-ELEVEN、全聯福利中心、家樂福商家合作夥伴推出「夜貓專區」，各家各顯身手出招吸客，全聯福利中心品項最齊全，網羅台、韓、日式泡麵、零食點心、熟食、微波冷凍食品、飲料、OFF COFFEE 冰美式和拿鐵；統一超商7-ELEVEN 精心挑選夜貓最愛的韓式與台式杯麵、御料小館系列的艋舺雞排、雞翅、鍋貼、披薩、能量飲；家樂福主攻包含碳酸汽水、瓶裝咖啡、能量飲、雞精和葉黃素健康飲品等各種飲料，更收納了六種衛生套供選擇；小北百貨主攻半夜想著家庭清潔衛生的消費者，集合各種牙膏、洗衣、清潔廚房與浴廁清潔劑、沐浴乳與家庭香氛用品。即日起至5月4日，Uber Eats 優饗方案及雙享方案之會員，輸入【很會買生鮮】優惠序號，使用於指定生鮮雜貨商家單筆消費金額滿 350 元，可享 72 折優惠（限使用1次），單筆消費最高折抵 100 元。優惠數量有限，送完為止。