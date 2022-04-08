日本女星廣末涼子14歲拍廣告出道後，和許多男神都合作過，清新脫俗的外表還有穠纖合度的身材，讓她被封為「20世紀末最正美少女」，儘管已經歷兩段婚姻，生了3個孩子，仍保養得相當好；近期廣末涼子在廣告中「合作25年前自己」，神奇同框畫面曝光後引起網友熱議，再度被她的凍齡美貌震撼。

廣末涼子出道28年，在日本是影視歌三棲女星，能演能唱實力早已獲得肯定，近年影視作品減少，令粉絲感到很可惜，都希望女神有更多公開露面的機會；前段時間廣末涼子才為了新書拍宣傳照，辣穿熱褲露美腿，日前最新廣告又引起超高討論，因為她居然和25年前自己同框，令粉絲驚喜又感到不可思議。

近期廣末涼子在廣告中「合作25年前自己」，神奇同框畫面曝光後引起網友熱議，再度被她的凍齡美貌震撼。(圖/ 摘自日本麥當勞廣告)

日本麥當勞請來廣末涼子替新產品拍廣告，透過特殊後製技術，主打廣末涼子和25年前自己同框亮相，傳達產品不管過多久都很美味；畫面中41歲的廣末涼子和25年前都是留著一頭俏麗短髮，同框對比後竟沒有太大差異，無論外貌還是氣質，廣末涼子凍齡狀態被讚爆。

網友看完廣告都很震撼，不久前才被廣末涼子辣曬美腿驚豔，現在則被她的不科學凍齡美暈，紛紛直呼，「不愧是20世紀末最後的美少女」、「看不出來是3個孩子的媽啊」、「不知道廣末涼子的小孩以後會不會也長得這麼美」、「從年輕到現在都是女神」。