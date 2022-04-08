桃園市府8日國立政治大學合作簽署「國際大學城計畫」合作意向書，市府提供3.22公頃的土地給予政大興設「公共行政及企業管理教育中心」。此外，政大更與大園國際高中簽訂「111學年度第二外語課程」合作協議，合作培養青年學子第2外語的能力。

市長鄭文燦表示，政治大學與市府簽署「國際大學城計畫」合作意向書，盼雙方長遠合作，包括桃園航空城結合國際機場、高鐵、機捷和高速公路等交通網路優勢，目標是建構國際化產業園區，而政大公企中心分部的進駐，也完善了航空城特定區智慧城市計畫，增進國家重點領域產學合作

鄭文燦提及，大園國際高中在外語教育方面相當成功，開設日文、德文、法文及西班牙文語言課程，而政治大學更是外語領域的領航者，在東南亞語系、歐洲語系及傳統英日語等方面皆是強項，可開設加深加廣的語言課程，由政大師資至大園國際高中授課，學生於修業期滿後將取得學分及證書，相信2校合作能激發更多火花，增進高中生的外語能力。

政治大學校長郭明政說，政大是台灣具指標意義的人文與社會科學大學，在「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」的通過，透過國際大學城計畫，以知識產業化輔助產業知識化，將該園區打造為研發與研訓的樞紐。