縣長徐榛蔚（左）今天呼籲減少聚餐，衛生局副局長鍾美珠（右）呼籲掃描實聯制，掌握足跡。（王志偉攝）

花蓮今天新增24例，其中花蓮市奧斯卡美式餐廳傳播鏈持續延燒，包括餐廳顧客、駐唱歌手、老闆娘等18人相繼染疫，統計這家餐廳8天內已累計多達45人染疫，另外，慈濟醫院因上個月底有北市染疫男童急診後，今天又有2人被間接傳染，至今也已造成醫護以及接觸者多達16人確診。因花蓮疫情持續延燒，截至目前已發出3千8百多封細胞簡訊，呼籲足跡重疊者自我健康管理，身體不適儘速就醫或快篩。

衛生局副局長鍾美珠說明，今天24例中，第1、2例為案25960、案26291同樣，都是21歲慈濟大學男學生，CT值驗出都是15.4，病毒量高，平時住在學生宿社，上個月28日陪朋友到慈濟急診室急診，之後出現身體不適，收到細胞簡訊，4月6日快篩確診。回溯傳播原因，主要仍因新北兒童上月28、31日曾二度到慈濟就醫案衍生傳播鏈，也已造成醫護以及接觸者或間接感染者多達16人確診。持續匡列追蹤中。

持續引發外界關注的，花蓮市奧斯卡餐廳今天又新增18個案，包括顧客案26006、案25997、案26005、案26161，案26000、案26160、案26007、案26290、案26292；駐唱歌手案25999、案24686、案26003、案26294，以及音響員工案260082，同時匡列接觸者也有4人染疫，案25998、案26295、案25979、案26002，其中26002是早餐店女老闆，因兒子到餐酒館確診，回家後傳染，致媽媽與兒子都染疫。

奧斯卡餐飲酒館女老闆娘案26293，因店裡病毒量高，居家隔離期間篩檢也確診。鍾美珠表示，花蓮市奧斯卡美式餐廳傳播鏈持續延燒，自第例1出現至今8天，已包括顧客、駐唱歌手、老闆娘等多達45人染疫，目前持續匡列中，該家餐廳也在臉書宣布，將休息到29日為止。

此外有4人，包括案25996、案26004、案26001、案25845因在外縣市被匡列後確診，當中有人返回花蓮居家隔離，因此染疫人數算花蓮。

縣長徐榛蔚表示，花蓮疫情仍未歇，呼籲近期不要聚集用餐，而至今花蓮已發出3千8百69則細胞簡訊，呼籲到公共場所掃描實聯制，能掌握足跡重疊，自主健康管理，身體不適或懷疑足跡有異，可到位於衛福部花蓮醫院的快篩站篩檢，徐榛蔚也對部立花蓮醫院醫護人員辛勞表達敬意。

此外，在學校狀況，徐榛蔚表示，目前化仁國小有一學生陽性，但本月1日連假後並未到學校，學校無異狀，另外，北昌國小有二學生，因家長被居家隔離所以未到校，光華國小則有1生確診，3年級停課到4月22日。學校都正常。