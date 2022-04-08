34個公協會發出連署書，共同向民進黨中央舉薦前交通部長林佳龍參選北市。（遊覽車公會全聯會提供／陳祐誠傳真）

今年11月縣市長選舉，民進黨要推派誰來角逐台北市長大位，各方人馬仍在檯面下角力，今日有34個公協會發出連署書，包括遊覽車、計程車、旅遊、租賃車、重機等領域，共同向民進黨中央舉薦前交通部長林佳龍參選北市，借重林的各階段公職經驗，首都市政將再顯煥然一新。

日前台灣數位平台預約接送從業人員產業工會與台北市計程車駕駛員職業工會共同向民進黨中央舉薦林佳龍參選北市，今日再有34個公協會發出連署，呼籲民進黨中央及黨主席蔡英文應借重林的公職經驗，適才任用為先。

連署的公協會包括小客車租賃、溫泉旅館、觀光業、小貨車租賃、重機、遊覽車等領域。

連署書指出，林擔任過中央與地方各階層要職，尤其交通部長任內佳惠觀光及運輸業良多，舉凡稅費減徵、職能培訓、法規研修等不一而足，更在全球新冠疫情衝擊國內百業營運之際，協助交通、旅遊業者渡過難關。

連署書表示，林佳龍任職交通部長期間，以前瞻思維推動小客車租賃業數位升級轉型，整合跨部會資源為產業打造結合觀光旅宿及交通運輸為一體的資訊平台，使觀光旅運由一原屬既有營運型態傳統產業，鏈結科技資訊與時俱進。

連署書指出，林佳龍的部長任內為致力優化交通及觀光產業體質、接軌全球觀光，同時加強偏鄉建設、實現交通平權，更本於多元鋪建原則完善各項便捷交通網絡，更在強化智慧運用前提下提升運輸效率與建構安全交通環境、落實運輸風險管理，諸般前瞻規劃迄今已多見璀璨成果。