女星成語蕎外型甜美、身材火辣，是不少人心目中的女神，去年在華劇《三隻小豬的逆襲》中，飾演搶閨密老公的「最強小三」、「最辣小三」，精湛演技擄獲觀眾的心，收獲不少粉絲，時常在社群分享生活點滴的她，近日曬出一系列泳裝美照，超惹火身材讓網友都看傻。

成語蕎近日曬出火辣泳裝照，穿著藍色高衩泳裝的她，不僅胸前大爆乳，深邃事業線一覽無遺，腰間挖洞展現完美身材曲線，一雙纖細大長腿更是吸睛，她也發文寫下：「你什麼都可以錯，但就是不能錯過我」，讓網友看了全暴動。

粉絲紛紛激動留言直呼「漂亮寶貝，當然不能錯過」、「讓人無法抗拒的美」、「太美～被電翻了」、「出水芙蓉，太美了」。成語蕎常在社群分享近況，近來她開始學習打高爾夫球，並透露是為了陪爸爸打和磨練耐心，才開始練習。

未料，仍引來網友質疑她目的是想接近有錢人，進入上流社會，讓她也正面反擊酸民「不好意思，我家境本身就不差」，強調自己有工作，「不用一定要門當戶對也能過得很好」，要酸民不要用自己的想像力亂黑別人。