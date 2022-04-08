奧地利最大石化和天然氣集團奧地利石油(OMV)周五表示，今年第一季在俄羅斯的業務將受到20億歐元(約21.7億美元)的衝擊。在俄國入侵烏克蘭之後，該公司試圖與俄國保持距離。

奧地利石油在上個月表示，俄羅斯不再是公司核心地區之一，並加入西方制裁行列。

OMV在第一季的交易資訊更新中表示，公司在三月減記10億歐元，主要是涉及到北溪二號管線計畫的問題。該計畫在二月底被德國叫停。

此外，公司透過對俄羅斯兩家實體所持有俄羅斯Yuzhno Russkoye天然氣田的24.99%權益，公司作出調整，將造成進一步的10億歐元損失。

OMV股價在周五早盤上漲2.4%，來到43.5歐元。摩根士坦利將該公司目標價從64.5下調為48.4歐元。

俄羅斯是OMV的關鍵地區之一，也是俄羅斯天然氣巨擘俄羅斯天然氣工業(Gazprom)打造110億歐元北溪二號管線的五大參與金主之一。