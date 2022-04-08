千如(3236)佈局工業及車用電子領域有成，未來兩年營運可望持續成長，千如董事長徐明恩表示，公司佈局車用電子，並不斷投資自動化產線，希望藉由經濟規模效應帶來更多利潤，希望2022年到2023年營收均可望維持年成長20%。

千如今天參加櫃買市場業績發表會，千如主要產品為電感元件、濾波器、陶瓷散熱器及精密金屬，公司近幾年將產品佈局重心放在車用電子、工業及醫療等領域，隨著車用及工業產品佈局發酵，成為公司營運成長推手。

千如2021年合併營收為24.78億元，年增22.65%，營業毛利為4.92億元，年增21.28%，合併毛利率為19.86%，年減0.23個百分點，稅後盈餘為9476萬元，年增28.3%，每股盈餘為1.02元。

千如副總經理徐錫愷表示，去年在工業及汽車都有斬獲，其中工業產品銷售較前一年度成長79%，佔比由34.6%上升至47.7%，汽車銷售成長1倍，佔營收比重由7.8%拉升至12.4%，汽車電子可望持續成為公司發展成長重要一環，審慎樂觀看待車用電子未來需求。

近期台灣及大陸本土新冠肺炎疫情升溫，投資人詢問對公司營運影響？徐錫愷表示，台灣廠區配合台灣政府防疫準則生產，大陸部分，目前公司有上海廠及廣州廠，其中上海廠雖然受到封城影響，但上海廠佔總產能比重不大，對公司營運影響不大，為因應大陸不同地方政府防疫政策改變，公司將藉由各廠區調配生產、經由不同海關出貨，降低疫情對公司營運的衝擊。

千如總經理范良芳表示，電動車及智慧駕駛對大電源功率電感及EMI電磁干擾訊號抑制要求都提高，雖然車廠有半導體長短料問題，未來朝向智慧駕駛及電動車方向明確，應用成長是相當值得期待的。

為因應車用電子等成長需求，千如也持續擴建產能，其中台灣二廠B棟建築已完成，布置合金鐵粉產線，驗證完成後即可投入量產，供自有大電流產品線使用及銷售；台灣二廠C棟建築預計於2022年第4季完成，除供生產、倉儲等使用，亦將投入高功率電感、LTCC等項目生產；公司今年預計再增加車用濾波器ASF4532系列40%產能，以因應需求並縮短交期。

展望今年，徐明恩表示，公司佈局車用電子，並不斷投資自動化產線，引用AOI及大數據走向無人工廠，希望藉由經濟規模效應帶來更多利潤，預期2022年到2023年營收均可望維持年成長20%。