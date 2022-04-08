台鋼集團旗下特殊合金材料大廠精剛(1584)、專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)公告3月份自結營收。精剛3月營收新台幣1.32億元，月增65.04%、年增85.81%；累計前3月營收為3.32億元，年增86.13%、季減15.14%，單月及首季營收雙創同期新高，首季更寫近十年最佳。沛波3月自結營收為新台幣5.56億元，年增62.49%、月增3.59%，創歷史同期新高；累計前3月自結營收為15.56億元，年增78.9%、季減4.24%。兩家鋼廠均對未來營運正向看待。

精剛3月份營收表現亮麗受惠於原物料上漲及國防產業強勁需求帶動所致且表現優於預期。過去，精剛首季營收受到新年放假天數多影響通常是全年表現最低的一季，今年首季受到上述因素影響創下近10年來最佳且表現同步優於預期。此外，由於亞、歐市場整體需求續旺，以及工業需求帶動，使得鎳基合金、鈦合金兩大產品出貨量均顯著成長。

第一季，精剛除積極提升超合金真空感應熔煉(VIM)產能，增加具有可以承接高階合金產品能力，亦調整商業模式為可快速出貨的產品組合；今年公司將進一步強化鈦熔煉相關設備，提升熔煉製程量能，並重新整合精整製程，建構完整的高階合金技術注入可觀的動能，公司得以承接航太相關產品訂單。精剛將聚焦在高階合金材料製造領域，以超合金、鈦合金為主持續擴大非鐵產品組合，未來會持續在國防、航太、電動車、油氣、生醫與其他民生相關高值化產業市場進行開發。

精剛執行長吳柏成表示，展望第二季，目前訂單能見度與市場預期相當，加上產品技術能量提升，業務正積極開發國防及航太之新商機，惟仍須密切觀察地緣政治變化、疫情、通膨及原物料波動影響，對未來之出貨量與業績表現，保持正向樂觀之預估。

沛波總經理楊韻蒔表示，受到俄烏戰事影響，再加上西方國家制裁，引發市場對供應短缺的擔憂，因而原料與鋼價同步上漲飆高，在產能滿載及鋼價高檔雙重效益下，帶動沛波3月份營收較去年同期大幅成長六成，再次突破5億元大關並創歷史同期新高。

對於未來展望，沛波表示，即使俄烏戰事可能結束，但受損鋼廠重建非短期內可完成且戰後需重建，預期原料價格仍將居高不下，鋼價也將維持堅穩。近期國內本土確診再創新高，但隨著疫苗接種普遍，疫情尚屬可控範圍，在鋼價有撐及經濟活動穩定等因素帶動下，公司對未來業績展望維持正向看法。