自俄軍撤兵基輔周圍郊區後，外媒鏡頭記錄下許多死者遺體橫躺街頭的慘況，近期引起公憤的照片再度被公開，畫面只露出擦著大紅色指甲油的手，而四周盡是激烈廝殺後的瓦礫殘骸。據悉死者身分是一名化妝師菲爾基納(Iryna Filkina)，立志成為美妝部落客，因照片流出後被她的老師給認出來，沒想到是以如此痛心的方式在媒體上曝光。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，烏克蘭歷經布查大屠殺後，路透社記者拍下一張倒臥街道，畫面只露出一隻因瓦礫殘骸弄髒的手臂，指頭上明顯可見那鮮紅色的指甲彩繪，中指印有愛心的小圖樣成關鍵識別。報導指出，死者是一名52歲的化妝師菲爾基納，生前懷著遠大的抱負與理想，成為一名美妝部落客為目標。她的美妝導師蘇阿喬娃(Anastasiia Subacheva)無意間在推特發現這張照片，第一眼就認出那是自己的學生。蘇阿喬娃悲痛說道:「看到的當下，我感覺心都碎了…」

「我明白一件事，愛自己…未來我一定會成為我想成為的樣子，過著我想要的生活!」這是死者當初告訴蘇阿喬娃的一句話，實在令人不勝唏噓。

Meet Iryna Filkina.



Her makeup artist teacher, Anastasiia Subacheva, recognised her manicured dead hand among pictures of corpses in #Bucha, #Ukraine.



She remembers Iryna telling her: "Finally I will live the way I want."



She was 52. pic.twitter.com/LzAcmwqSvG — Kristian Harstad stands with Ukraine 🇺🇦 (@KristianHarstad) April 7, 2022

化妝師菲爾基納的女兒希魯克(Olha Shchyruk)周三也在Instagram上發文悼念母親，她寫下:「我能做的只有哭…誰知道，短短15分鐘的路程，一個手指般大小的子彈穿過媽媽身上…我永遠等妳…」字裡行間透露對母親無限的思念。